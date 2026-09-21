Развожаев: сквер имени Юрия Лужкова планируется создать в Севастополе В Севастополе будет создан сквер имени Юрия Лужкова

Москва21 сен Вести.Сквер имени Юрия Михайловича Лужкова планируется обустроить в Севастополе. Об этом в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сегодня Юрию Михайловичу Лужкову исполнилось бы 90 лет. Для Севастополя он был настоящим другом, который помогал нашему городу и Черноморскому флоту в самые непростые годы говорится в сообщении

В 1999 году в Севастополе по инициативе Лужкова и ректора МГУ Садовничего был создан Черноморский филиал Московского государственного университета. При поддержке экс-мэра столицы были восстановлены исторические Лазаревские казармы, появились новые учебные и научные корпуса, общежитие, культурно-досуговый и спортивный комплексы.

В городе есть школа, которая носит имя Лужкова. На территории учебного учреждения планируется установить бюст экс-мэра Москвы, рассказал Развожаев. В 2025 году на фасаде Дома Москвы в центре Севастополя состоялось открытие мемориальной доски в честь Лужкова.

Городу важно, чтобы память о Юрии Михайловиче Лужкове оставалась не только в воспоминаниях тех, кто знал его лично, отметил Развожаев.