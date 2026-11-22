Москва22 нояВести.Исключение из украинской школьной программы произведений русских писателей, а также снос памятников русским писателям на Украине - это позор и идиотизм, заявил британский политик, историк и публицист Николай Толстой в интервью ТАСС.
Это позор и идиотизм. Мы все знаем, что Лев Николаевич [Толстой] выступал за мир между всеми людьми и победу христианских принципов. Те, [кто запрещают его книги], идут против этих принциповприводит ТАСС слова Толстого
Творчество Льва Толстого пользуется популярностью в Британии и странах континентальной Европы. Это утверждение остается верным даже на фоне существующих политических противоречий, пояснил Толстой.
Интерес к Толстому сохраняется на высоком уровне. Я сужу об этом с высоты своего опыта. Когда мы путешествуем по Англии или за границей, все сразу узнают мою фамилиюдобавил Толстой
Историк Александр Васильев заявил, что украинские националисты ведут бесконечную битву со всем русским: они начали с уничтожения советских памятников, а теперь добрались и до надгробий.
Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что положение с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима, за время конфликта страна стала более русскоязычной.