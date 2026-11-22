Политик Толстой назвал позором снос памятников русским писателям на Украине Политик Толстой: снос памятников русским писателям на Украине - это позор

Москва22 ноя Вести.Исключение из украинской школьной программы произведений русских писателей, а также снос памятников русским писателям на Украине - это позор и идиотизм, заявил британский политик, историк и публицист Николай Толстой в интервью ТАСС.

Это позор и идиотизм. Мы все знаем, что Лев Николаевич [Толстой] выступал за мир между всеми людьми и победу христианских принципов. Те, [кто запрещают его книги], идут против этих принципов приводит ТАСС слова Толстого

Творчество Льва Толстого пользуется популярностью в Британии и странах континентальной Европы. Это утверждение остается верным даже на фоне существующих политических противоречий, пояснил Толстой.

Интерес к Толстому сохраняется на высоком уровне. Я сужу об этом с высоты своего опыта. Когда мы путешествуем по Англии или за границей, все сразу узнают мою фамилию добавил Толстой

Историк Александр Васильев заявил, что украинские националисты ведут бесконечную битву со всем русским: они начали с уничтожения советских памятников, а теперь добрались и до надгробий.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что положение с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима, за время конфликта страна стала более русскоязычной.