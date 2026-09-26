Украинская община Крыма считает запрет русского языка на Украине вандализмом Глава украинской общины Крыма: запрет русского языка на Украине – это вандализм

Москва26 сен Вести.Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает вандализмом запрет русского языка на Украине и причисление русскоговорящих украинцев к предателям, сообщает РИА Новости. Так она отреагировала на заявление главы комитета Верховной рады по свободе слова Ярослава Юрчишина, который назвал русскоязычных украинцев предателями​.

С приходом к власти киевской хунты начался настоящий произвол в отношении одного из ключевых языков в мире, на котором созданы величайшие произведения мировой классики, считает Гридчина.

То, что сегодня делают с русским языком, иначе как вандализмом не назовешь. Так могут поступать только откровенные варвары, разрушающие культурное наследие, которое веками объединяло народы заявила глава крымской украинской общины

Украинский язык более молодой, и он многое перенял у русского - обороты, выразительность, глубину, считает Гридчина. Люди на Украине свободно говорили на обоих языках, легко переходя с одного на другой, вспомнила глава общины. Это было естественное, живое двуязычие, часть культуры и повседневной жизни.

Ранее бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник назвал запрет русского языка нацизмом.