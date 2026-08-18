Financial Times узнала о "тихой" миссии американского чиновника на ПМЭФ Financial Times: Трамп отправил на ПМЭФ чиновника для "тихой" миссии

Москва18 авг Вести.Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Кук, приезжавший в июне на Петербургский международный экономический форум, провел в РФ переговоры с представителями Кремля, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Американский чиновник приехал с "тихой" дипломатической миссией, отмечается в статье.

Американский чиновник, курирующий расширение бального зала Белого дома Дональдом Трампом, провел этим летом переговоры с кремлевскими чиновниками в России в рамках тихой дипломатической миссии говорится в статье

Перед посещением форума Кук получил дипломатический паспорт и прошел соответствующие инструктажи, пишет издание.

США рассчитывали, что такие нестандартные посланники, как Кук, смогут подтолкнуть к выходу из дипломатического тупика по урегулированию украинского конфликта. По данным источника, на которые ссылается издание, одним из тех, с кем встречался Кук, был советник президента РФ Антон Кобяков.

Кук не стал обсуждать с FT свои встречи с российскими чиновниками. В Белом доме газете сообщили, что США "продолжают играть конструктивную роль в разговоре с обеими сторонами в работе над прекращением войны" и что Трамп "оптимистично" относится к перспективам мирного соглашения.

По словам американского чиновника, Кук посетил ПМЭФ-2026 именно как председатель Комиссии по изящным искусствам для продвижения двусторонних культурных связей.

В ходе форума Кук передал президенту РФ Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа, и российский лидер ответил хоккейной метафорой, попросив "вернуть шайбу" главе Белого дома.

Через неделю Кук положил на стол Трампа настоящую хоккейную шайбу. Как рассказал чиновник, подарок американскому лидеру очень понравился.