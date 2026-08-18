Москва18 авг Вести.Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший, посетивший ПМЭФ-2026, провел в России переговоры с представителями Кремля в рамках "тихой" дипломатической миссии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, перед поездкой Кук получил дипломатический паспорт и прошел подробные инструктажи, а на форуме встречался с российскими чиновниками. При этом госсекретарь Марко Рубио публично заявлял, что ему ничего не известно о делегации США в Санкт-Петербурге. Тем не менее, как рассказали два источника издания, в Вашингтоне надеялись, что нестандартные посланники вроде Кука помогут сдвинуть с мертвой точки дипломатический процесс по конфликту России и Украины. Один из собеседников FT отметил, что среди тех, с кем виделся Кук, был советник президента РФ Антон Кобяков.

Детали встреч и вопрос о поручении со стороны Дональда Трампа Кук раскрывать не стал. "Запросов много. Мы сейчас над этим работаем", - сказал он о возможном возвращении в Россию. В Белом доме заявили FT, что США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами, работая над завершением войны", а Трамп настроен "оптимистично".

По словам американского чиновника, Кук приезжал на ПМЭФ именно как глава Комиссии изящных искусств для развития культурных связей и участвовал в дискуссии "Россия - США: диалог культур". "Я знаю русскую культуру и знаю большинство руководителей ее культурных институтов", - сказал он. Его визит стал первым за несколько лет появлением официального представителя США на форуме, одобренным Белым домом и Госдепартаментом.

Ранее, 5 июня, Кук передал Владимиру Путину привет от Трампа, а российский лидер в ответ произнес: "Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу". Позже Кук положил хоккейную шайбу на стол в Овальном кабинете. Москва неоднократно заявляла об открытости к переговорам с США.