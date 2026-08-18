Ушаков: визит Родни Кука на ПМЭФ не был дипмиссией

Ушаков рассказал, чему был посвящен визит Родни Кука на ПМЭФ-2026 Ушаков: визит Родни Кука на ПМЭФ не был дипмиссией

Москва18 авг Вести.Присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году руководителя американской комиссии по изящным искусствам в администрации Дональда Трампа Родни Мимса Кука-младшего не было дипломатической миссией. Об этом заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Родни Кук возглавлял делегацию США на ПМЭФ-2026. По словам Ушакова, во встречах, которые Кук проводил на форуме, не было ничего закрытого.

Он со многими представителями общался. Ничего закрытого там не было сказал Ушаков

Он также ответил на вопрос о том, велись ли на ПМЭФ какие-то переговоры по налаживанию связей с США.

Там были переговоры по налаживанию и развитию культурных связей с Америкой, да, конечно сказал Ушаков

Ранее Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о "тихой дипломатии" РФ и США.