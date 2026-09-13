Галлоуэй считает, что Лондон повел себя не по-британски в деле об агенте СБУ

Галлоуэй прокомментировал отсутствие реакции Лондона на провокацию против посла Галлоуэй считает, что Лондон повел себя не по-британски в деле об агенте СБУ

Москва13 сен Вести.Вместо выражения благодарности российским спецслужбам, предотвратившим в Москве провокацию СБУ против сотрудников британского посольства, Лондон повел себя совсем не по-британски – крайне грубо, невежливо и невоспитанно. Так РИА Новости прокомментировал отсутствие реакции со стороны правительства Великобритании лидер Рабочей партии (партии лейбористов) Джордж Галлоуэй.

Поведение официального Лондона, по его словам, наводит на размышления, поскольку существование заговоров с целью убийства британских дипломатов и сотрудников британского посольства и резиденции посла в Москве является доказанным фактом.

Российские спецслужбы предотвратили его и передали все доказательства британскому правительству... Неужели кто-то где-то был разочарован тем, что заговор сорвался? Есть над чем задуматься отметил глава одной из двух ведущих политических сил Британии

Сотрудники ФСБ в начале сентября задержали работавшего охранником британского посольства в Москве агента Службы безопасности Украины (СБУ). Он признался, что по заданию своих кураторов из Киева, планировал и готовил диверсионно-террористические акты против посла Соединенного Королевства, его резиденции в Москве и британского посольства в России.

Экс-депутат британского парламента предотвращение предполагаемого покушения на сотрудников посольства Великобритании в Москве назвал заслугой российских спецслужб, привел комментарий политика предприниматель Виктор Бут.

Правая партия "Наследие" (Heritage Party) и левая Рабочая партия Великобритания предложили восстановить отношения с Россией и прекратить антироссийские действия в Британии.