Охранник посольства Британии постепенно погружался в украинскую культуру Жена задержанного охранника дипмиссии Британии сообщила о его увлечении Украиной

Москва13 сен Вести.Задержанный в Москве сотрудник охраны посольства Великобритании, который собирал сведения для Службы безопасности Украины, постепенно все больше погружался в украинскую культуру, и было видно его недовольство политикой России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала его бывшая жена Наталья.

По ее словам, изначально его увлечение нацистской идеологией никак не проявлялось.

Скорее всего, к этому все шло. Человек все больше погружался в какую-то украинскую культуру, больше становилось недовольство политикой нашего государства… его обида, наверное, что ему чего-то не додали сказала она

Также женщина отметила, что ее бывший муж был человеком агрессивным и непредсказуемым.

Страдал периодически алкогольной зависимостью. Уголовное наказание у него было, не помню, по какой статье, что-то типа угроза жизни оружием. Еще много административных правонарушений было подчеркнула Наталья

10 сентября в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Москве охранника посольства Великобритании, собиравшего сведения для СБУ, по делу о государственной измене.

Британские дипломаты, в свою очередь, заявили, что отказываются обсуждать вопросы безопасности и не доверяют сообщениям о шпионе.