Британский политик заявил, что Лондон должен благодарить РФ за срыв операции СБУ Политик Гэллоуэй: Лондон должен благодарить РФ за срыв операции СБУ в посольстве

Москва13 сен Вести.Великобритании следует выразить России благодарность за разоблачение агента СБУ, собиравшего данные о сотрудниках посольства Лондона в Москве. Об этом заявил ТАСС лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй на полях международной дискуссии "Совинтерн: или мы занимаемся политикой, или политика нами" в Москве.

Гэллоуэй подчеркнул, что британская сторона крайне легкомысленно отнеслась к операции ФСБ, в ходе которой заговор был раскрыт. Вместо благодарности в Лондоне лишь заявили, что изучат предоставленные Россией сведения.

Россия передала британской стороне все данные об интернет-переписке между сотрудником посольства Великобритании и агентом СБУ. Казалось бы, одних этих первичных сведений было достаточно, чтобы британцы отнеслись к делу со всей серьезностью и поблагодарили россиян за предотвращение угрозы - но этого не произошло сказал политик

10 сентября в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Москве охранника посольства Великобритании, собиравшего сведения для СБУ, по делу о государственной измене.