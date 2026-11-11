Отец Меган Маркл снял электронный браслет и снова оказался под стражей AP: отца Меган Маркл вновь взяли под стражу за снятие электронного браслета

Москва11 ноя Вести.Томас Маркл, отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл, вновь заключен под стражу за снятие электронного браслета, отслеживавшего его перемещения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как следует из информации агентства, на прошлой неделе 82-летнего Маркла освободили из-под стражи, после чего он находился под домашним арестом в пансионате для престарелых во Флориде. На его лодыжку установили отслеживающий браслет, чтобы исключить побег.

По словам первого помощника прокурора по центральному округу штата Калифорния Билла Эссэйли, где рассматривается дело Маркла, обвиняемому удалось снять устройство, и вскоре после этого его задержали. Федеральный суд в Тампе постановил вернуть Маркла под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Власти не сообщили, где он будет содержаться, пока рассматривается дело.

Ранее Федеральное бюро расследований США задержало Маркла по делу о хранении детской порнографии. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Герцогиня Сассекская Меган Маркл, узнав об аресте, заявила, что уже несколько лет не общается с отцом.