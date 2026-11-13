Daily Mail: сына экс-директора ЦРУ арестовали по делу о детской порнографии

Daily Mail: сын экс-директора ЦРУ задержан по делу о детской порнографии Daily Mail: сына экс-директора ЦРУ арестовали по делу о детской порнографии

Москва13 ноя Вести.Сын экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана, возглавлявшего спецслужбу в период президента Барака Обамы, Кайла Бреннана, задержан по делу о детской порнографии. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на анонимные источники.

Сын бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана Кайл был арестован в связи с предполагаемым хранением материалов с сексуальным насилием над детьми говорится в публикации

Агенты ФБР задержали 40‑летнего фигуранта уголовного дела в Виргинии. Собеседник газеты в правоохранительных органах заявил, что на телефоне Бреннана якобы обнаружено 88 откровенных фотографий девочек.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 годы в период президентства Обамы.

Ранее американские правоохранители задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл. По данным издания Daily Mail, это связано с расследованием хранения материалов с сексуализированным насилием над детьми.