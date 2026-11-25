Отцу Меган Маркл предъявили обвинение по делу о хранении детской порнографии СМИ: отца Меган Маркл обвиняют по двум эпизодам хранения детской порнографии

Москва25 ноя Вести.Отцу жены британского принца Гарри Меган Маркл предъявлено официальное обвинение по делу о хранении детской порнографии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение, с которым ознакомилось агентство.

Федеральное жюри в США официально предъявило Томасу Марклу-старшему, отцу супруги британского принца Гарри, обвинения сказано в публикации

82-летнего Томаса Маркла-старшего обвиняют по двум эпизодам скандального дела. По версии правоохранительных органов, он умышленно хранил фотонегативы с порнографическими материалами с изображением детей.

Томас Маркл-старший был задержан 6 ноября. В тот же день суд поместил его под домашний арест, однако через несколько дней Маркла-старшего взяли под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста и поместили в одиночную камеру.

Если тестя принца Гарри признают виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Меган Маркл, узнав об аресте отца, заявила, что потрясена случившимся. Она рассказала, что уже несколько лет не общается с ним.

Ранее стало известно, что судмедэксперты выявили у Томаса Маркла-старшего легкое нейрокогнитивное расстройство.