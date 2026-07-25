Прокуратура Мексики расследует ужин ФИФА в историческом замке в Мехико Генпрокуратура Мексики расследует ужин ФИФА в замке в Мехико

Москва25 июл Вести.Генеральная прокуратура Мексики расследует обстоятельства проведения ужина, организованного Международной федерацией футбола (ФИФА) в историческом замке Чапультепек в рамках чемпионата мира с участием президента федерации Джанни Инфантино и избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом пишет газета El Universal.

По данным издания, ФИФА заплатила за использование объекта более 1,3 млн песо (около 74,3 тыс. долларов). Ужин проводился 10 июня. Чек не был предоставлен по запросу журналистов, так как разглашение информации может нарушить тайну открытого расследования прокуратуры.

23 июня группа исследователей Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) официально обратилась в Генпрокуратуру с жалобой. По словам ученых, передача помещений Национального исторического музея для закрытого праздничного мероприятия является нарушением положения конституции и федеральных законов об охране археологических, художественных и исторических памятников.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. Финальный матч прошел в в американском Нью-Джерси 19 июля.