За два года число убийств в Мексике сократилось на 52%

Количество убийств в Мексике снизилось до рекордного за 11 лет минимума За два года число убийств в Мексике сократилось на 52%

Москва14 окт Вести.Количество умышленных убийств в Мексике в течение последних двух лет снизилось на 52% и достигло наименьшего показателя с 2015 года. Об этом сообщило правительство страны в соцсети Х.

Статистические данные были представлены в ходе пресс-конференции президента Мексики Клаудии Шейенбаум.

За два года… Мексика сократила число умышленных убийств на 52%; в сентябре 2026 года достигнут самый низкий уровень с 2015 года говорится в сообщении

Так, среднесуточное число умышленных убийств в Мексике сократилось с 86,9 в сентябре 2024 года до 42,2 в сентябре 2026-го. По словам министра безопасности и защиты граждан Омара Гарсии Арфуча, за этот период задержаны 70,5 тысячи человек, изъято 36,3 тысячи единиц огнестрельного оружия и 569 тонн наркотиков, уничтожены 2,7 тысячи лаборатории по их производству.

Мексика на протяжении десятилетий входит в число стран с наиболее высоким уровнем насилия.