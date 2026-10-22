Москва22 октВести.В течение 2026 года сократилось количество погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на МКАД. Такими сведениями делится Департамент транспорта столицы.
Число таковых трагических случаев уменьшилось на треть.
На 33% меньше аварий с погибшими произошло на МКАД с начала годаговорится в опубликованном ведомством видео
Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.
Кроме того, зафиксировано и снижение числа аварий на кольцевой автодороге Москвы. Этот показатель уменьшился на 3,2%.