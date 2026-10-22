Дептранс: число погибших в ДТП на МКАД с начала года снизилось на треть

В 2026 году сократилось количество погибших в ДТП на МКАД Дептранс: число погибших в ДТП на МКАД с начала года снизилось на треть

Москва22 окт Вести.В течение 2026 года сократилось количество погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на МКАД. Такими сведениями делится Департамент транспорта столицы.

Число таковых трагических случаев уменьшилось на треть.

На 33% меньше аварий с погибшими произошло на МКАД с начала года говорится в опубликованном ведомством видео

Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Кроме того, зафиксировано и снижение числа аварий на кольцевой автодороге Москвы. Этот показатель уменьшился на 3,2%.