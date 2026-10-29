ФБР: количество убийств за 21 месяц президентства Трампа уменьшилось на 30%

ФБР: количество убийств в США сократилось при Трампе на 30% ФБР: количество убийств за 21 месяц президентства Трампа уменьшилось на 30%

Москва29 окт Вести.Количество убийств в США сократилось за 21 месяц президентства Дональда Трампа на 30%, заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в соцсетях.

Совершенно новые сведения ФБР, сравнивающие 21 месяц администрации Трампа с последними 21 месяцами администрации [Джо] Байдена. Сокращение количества убийств по всей стране на 30%, увеличение количества арестов за насильственные преступления на 114%, увеличение объема изъятого смертельно опасного фентанила на 32%. И многое другое отметил Патель

Кроме того, ФБР при администрации Трампа установило местонахождение 5801 ребенка, ставшего жертвой преступлений, а количество успешных поисковых операций увеличилось на 25%.

Количество экстрадиций выросло на 121% до 157 случаев.

Патель связал успехи с тем, что Трамп поддерживает сотрудников правоохранительных органов, а генеральный прокурор настойчиво добивается привлечения преступников к ответственности. В свою очередь сотрудники полиции добросовестно выполняют свою работу.