Глава ФБР Пател отреагировал на слухи о визите в РФ постом "Из России с любовью"

"Из России с любовью": глава ФБР отреагировал на слухи о своем визите в Москву Глава ФБР Пател отреагировал на слухи о визите в РФ постом "Из России с любовью"

Москва15 окт Вести.Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател в очередной раз отреагировал на слухи о своей поездке в Москву, на этот раз опубликовав в социальных сетях соответствующий пост.

Из России с любовью написал глава ведомства на странице в соцсети X

14 октября телеканал MS Now со ссылкой на неназванные источники сообщил, что директор ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. Позднее Пател опроверг эти сообщения и потребовал извинений за недостоверную информацию.

Ранее интернет-портал Axios узнал, что спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную на октябрь поездку в Москву.

Новые сроки поездки не будут определены, пока Украина не договорится с партнерами из ЕС о единой позиции, которую можно будет предложить Москве, утверждает источник издания.