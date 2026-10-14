Москва14 октВести.Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS Now публичных извинений за недостоверную информацию в прямом эфире о его якобы прибытии в Россию. Соответствующее заявление глава ведомства опубликовал на своей странице в социальной сети X.
Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов, а также американским народомсказано в посте
14 октября телеканал MS Now со ссылкой на неназванные источники сообщил, что директор ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. Позднее Патель опроверг эти сообщения.