Глава ФБР потребовал от телеканала MS Now извинений за сообщение о поездке в РФ

Глава ФБР потребовал от СМИ извинений за сообщение о его визите в Россию Глава ФБР потребовал от телеканала MS Now извинений за сообщение о поездке в РФ

Москва14 окт Вести.Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS Now публичных извинений за недостоверную информацию в прямом эфире о его якобы прибытии в Россию. Соответствующее заявление глава ведомства опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов, а также американским народом сказано в посте

14 октября телеканал MS Now со ссылкой на неназванные источники сообщил, что директор ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. Позднее Патель опроверг эти сообщения.