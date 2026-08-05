ФБР сотрудничает с РФ и КНР по борьбе с международной преступностью

Глава ФБР рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем ФБР сотрудничает с РФ и КНР по борьбе с международной преступностью

Москва5 авг Вести.Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью, заявил глава бюро Кэш Патель в интервью агентству Reuters.

Reuters отмечает, что директор ФБР хочет заручиться поддержкой в борьбе с транснациональной преступностью, производством наркотиков, кибермошенничеством и сексуальной эксплуатации детей.

Патель подчеркнул, что сотрудничество с китайскими правоохранителями включает в себя совместные операции в третьих странах и взаимные визиты с целью обмена опытом. Совместные операции с Россией, целью которых является борьба с преступными сетями, по словам главы ФБР, проводятся уже на протяжении месяцев.

Американские чиновники давно изображают Россию и Китай как экспортеров преступности, а не как потенциальных союзников в борьбе с ней, не говоря уже об источниках шпионажа, направленного против американских интересов по всему миру пишет Reuters

Патель, назначенный президентом США Дональдом Трампом, заявил, что такими рисками можно управлять.