Москва5 авгВести.Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью, заявил глава бюро Кэш Патель в интервью агентству Reuters.
Reuters отмечает, что директор ФБР хочет заручиться поддержкой в борьбе с транснациональной преступностью, производством наркотиков, кибермошенничеством и сексуальной эксплуатации детей.
Патель подчеркнул, что сотрудничество с китайскими правоохранителями включает в себя совместные операции в третьих странах и взаимные визиты с целью обмена опытом. Совместные операции с Россией, целью которых является борьба с преступными сетями, по словам главы ФБР, проводятся уже на протяжении месяцев.
Американские чиновники давно изображают Россию и Китай как экспортеров преступности, а не как потенциальных союзников в борьбе с ней, не говоря уже об источниках шпионажа, направленного против американских интересов по всему мирупишет Reuters
Патель, назначенный президентом США Дональдом Трампом, заявил, что такими рисками можно управлять.
Это новые и динамично развивающиеся отношения, и мы крайне внимательны к их враждебному подходу во многих вопросах. Они не собираются останавливаться, но если мы можем добиться побед для Америки, то мы должны вступить в диалогзаявил директор ФБР