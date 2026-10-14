Директор ФБР Кэш Патель опроверг сообщения о визите в Россию Директор ФБР опроверг информацию о своем визите в Россию

Москва14 окт Вести.Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель опроверг сообщения о своем визите в Россию. Об этом он написал на своей странице в X.

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Ранее агентство MS NOW со ссылкой на источники сообщило, что глава ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. В СМИ также появлялась информация о его планах посетить страну в середине октября.

Позднее выяснилось, что Патель находится в американском штате Вирджиния, а не в России. Согласно трансляции телеканала WSET ABC 13 от 14 октября, глава ФБР участвует в круглом столе с конгрессменом Джоном Макгуайром, представителями правоохранительных органов и студентами.

Накануне журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может ли Кремль подтвердить сведения о возможном визите Пателя. Песков отметил, что подобные поездки почти никогда не анонсируются, поэтому конкретного ответа дать нельзя.