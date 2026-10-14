Москва14 окт Вести.Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель предположительно прибыл в Россию для проведения встреч. Об этом сообщает агентство MS со ссылкой на источники. Официального подтверждения визита от российской стороны на данный момент нет.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Патель планирует посетить Россию в середине октября.

Журналисты накануне поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может ли Кремль подтвердить эти сообщения. По словам представителя Кремля, "такие визиты почти никогда не анонсируются", поэтому конкретного ответа дать нельзя.

Также ранее Патель рассказал, что Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью.