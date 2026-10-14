Clash Report: директор ФБР Кэш Патель находится в Вирджинии, а не в России

Глава ФБР Патель участвует во встрече в Вирджинии Clash Report: директор ФБР Кэш Патель находится в Вирджинии, а не в России

Москва14 окт Вести.Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель находится в американском штате Вирджиния, а не в России, сообщает Clash Report.

Согласно трансляции телеканала WSET ABC 13 от 14 октября, Патель участвует в круглом столе вместе с конгрессменом Джоном Макгуайром, представителями правоохранительных органов и студентами.

Ранее агентство MS со ссылкой на источники сообщало, что глава ФБР предположительно прибыл в Россию для проведения встреч. В СМИ также появлялась информация о планах Пателя посетить страну в середине октября, однако официального подтверждения визита с российской стороны не поступало.

Накануне журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может ли Кремль подтвердить сообщения о возможном приезде Пателя. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что подобные визиты почти никогда не анонсируются, поэтому конкретного ответа на этот вопрос дать нельзя.