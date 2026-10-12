Axios: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву откладывается Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию

Москва12 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который также приходится зятем американскому лидеру Дональду Трампу, перенесли запланированный визит в Москву, сообщил интернет-портал Axios.

Новые сроки поездки не будут определены, пока Украина не договорится с партнерами из ЕС о единой позиции, которую можно будет предложить Москве, утверждает источник издания.

Он также опроверг сведения о том, что Уиткофф и Кушнер пригрозили остановить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом.

Собеседник портала уточнил, что в ходе недавних переговоров в Майами представители американского президента дали понять украинской стороне: США остаются надежным партнером, поэтому Киеву "не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американцам".

Представитель Белого дома рассказал Axios, что, по мнению Трампа, Киев принимает поддержку Вашингтона "как должное". По его словам, из-за этого глава государства "действительно зол".

Ранее газета The New York Times сообщила, что США рассматривают три "выгодных стимула", которые могут побудить Москву согласиться на временное перемирие: разморозку российских активов, продажу долей "Лукойла" американским и ближневосточным инвесторам и разрешение Белоруссии экспортировать калийные удобрения.