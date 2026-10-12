Политолог: спецпосланники США перенесли визит в РФ из-за Украины Политолог Блохин: Уиткофф и Кушнер отложили визит в РФ из-за требований Киева

Москва12 окт Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могли отменить визит в Россию из-за новых требований Украины по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, дипломаты сочли условия Киева невыполнимыми.

Вполне возможно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались ехать в Москву, потому что Киев снова завысил планку и выставил невыполнимые требования сказал Блохин

Политолог подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает: он не сохранит власть если на Украине пройдут президентские выборы. Поэтому для руководства Украины заморозка конфликта и остановка военных действий — это самоубийство, заключил Блохин.

В ночь на 12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перенесли запланированный визит в Москву. Новые сроки поездки не будут определены, пока Украина не договорится с партнерами из ЕС о единой позиции, которую можно будет предложить России.