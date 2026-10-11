NYT узнала о попытке США склонить РФ к перемирию тремя "выгодными стимулами" NYT: США ради перемирия на Украине предложили России три экономических стимула

Москва11 окт Вести.США подготовили три экономических стимула, с помощью которых рассчитывают получить согласие России на частичное прекращение огня в зоне конфликта на Украине — в отношении энергетической инфраструктуры либо на море. Об этих предложениях газете The New York Times (NYT) рассказали на условиях анонимности знакомые с ходом обсуждений официальные лица в Вашингтоне.

Среди "выгодных экономических стимулов" газета назвала разморозку "миллиардов российских активов", сделку по "Лукойлу" и разрешение на экспорт белорусского калия.

Возвращение к идее продажи части "Лукойла" — многомиллиардная сделка с группой инвесторов с Ближнего Востока, говорится в статье. Среди возможных покупателей, по данным газеты, есть люди, связанные деловыми интересами с американскими переговорщиками.

Еще одно предложение Вашингтона, пишет NYT, касается разрешения Минску на экспорт калийных удобрений. Эту тему подняли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

При этом, сказано в публикации, украинская сторона попросила Вашингтон либо перечислять ей столько же, сколько получит Россия после разморозки активов, либо гарантировать дополнительную военную поддержку на случай срыва перемирия.

Киев старался не отвергать ни одно предложение напрямую, но требовал установить ограничения пишет NYT

9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что страна нуждается в таком топливе.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.