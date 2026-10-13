США намерены смягчить позицию РФ по Украине с помощью дизельной сделки Reuters: США надеются, что дизельная сделка смягчит позицию РФ по Украине

Москва13 окт Вести.Вашингтон рассчитывает смягчить позицию Москвы по вопросу урегулирования конфликта на Украине с помощью дизельной сделки. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что дизельная сделка, как и встреча представителей США и Украины в Майами – попытка вернуть Москву и Киев за стол переговоров.

Идея в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Видите, украинцы прекратили удары, и мы заключили с вами эту сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать" отмечается в публикации

Однако, пишет издание, украинская сторона скептически отнеслась к предложенному в Вашингтоне подходу.