СМИ рассказали о предложении США по разморозке российских активов NYT: США предлагали РФ разморозить активы за прекращение ударов по Украине

Москва11 окт Вести.Американская сторона предлагала России разморозить "миллиарды российских активов" в обмен на согласие Москвы приостановить удары по украинским энергетическим объектам или морским судам. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации журналистов, в качестве "выгодных экономических стимулов" Вашингтон предложил российской стороне сделку по "Лукойлу", а также разрешение на экспорт калия из Белоруссии.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путины и Дональдом Трампом. По итогам беседы главы государств договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Позже правительство России приняло решение о частичной отмене запрета на экспорт дизеля.