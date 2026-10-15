FT узнала о предложении США к Евросоюзу о разморозке части российских активов FT: США предложили странам ЕС частично разморозить активы России

Москва15 окт Вести.Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами на прошлой неделе предложили делегатам из Великобритании, Франции, Германии, а также представителям ЕС и НАТО частично разблокировать российские активы, сообщила британская Financial Times со ссылкой на источники. По замыслу американской стороны, данный шаг призван содействовать возобновлению диалога по урегулированию украинского кризиса.

Среди обсуждавшихся механизмов - учреждение нового финансового инструмента целевого назначения, который планировалось поставить под контроль Вашингтона. Представитель США уточнил в беседе с изданием, что вопрос использования замороженных активов РФ рассматривался в контексте формирования всеобъемлющего мирного соглашения.

Европейские делегаты отклонили инициативу Уиткоффа и Кушнера. Предложение вызвало обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, спровоцировав вопросы относительно намерений США и их подхода к завершению конфликта. Тем не менее механизмы потенциальной разблокировки активов и их дальнейшего расходования по-прежнему находятся на стадии обсуждения, отмечает издание.

FT также сообщила, что Вашингтон направил Киеву требование подготовить план расходования "любых средств из любых источников". Дополнительно американская сторона предложила взаимодействие с МВФ для реализации антикоррупционных реформ и повышения подотчетности на Украине.

Страны Евросоюза и "Большой семерки" (G7) заблокировали в 2022 году российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. Из этой суммы приблизительно 180 миллиардов хранятся в расположенном в Бельгии международном депозитарии Euroclear.

В конце 2025 года лидерам ЕС на саммите не удалось достичь договоренности об экспроприации замороженных средств РФ под предлогом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого европейские руководители приняли решение предоставить Киеву 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы в формате займа. Украина получила кредит в размере 45 миллиардов евро от стран G7 под залог процентов, полученных от замороженных в ЕС активов.

Депозитарий Euroclear неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что подобные действия могут повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Российская сторона многократно указывала, что использование европейскими странами замороженных активов РФ приравнивается к грабежу, квалифицируется как преступление и будет караться.

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует проблемы с возвращением заблокированных активов и продолжит прилагать все усилия, направленные за их возвращение.