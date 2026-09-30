BLS: штат госслужащих США сократился до минимума с 1960‑х после прихода Трампа

BLS: число госслужащих в США после прихода Трампа упало до минимума за 60 лет BLS: штат госслужащих США сократился до минимума с 1960‑х после прихода Трампа

Москва30 сен Вести.Число федеральных госслужащих опустилось примерно до 2,7 млн человек - это минимальный уровень за последние 60 лет, свидетельствуют официальные данные бюро трудовой статистики (BLS) министерства труда США.

С момента возвращения Трампа в Белый дом (январь 2025 года) штат сократился примерно на 300 тысяч человек (около 11%).

Самый резкий отток случился в конце сентября 2025 года: более 150 тысяч федеральных служащих согласились на выкупные выплаты (buyouts) от правительства. Это крупнейший единовременный исход госслужащих почти за 80 лет. Для сравнения: в 2010 году в федеральном правительстве работало около 3,4 млн человек, в 2020 - почти 3,2 млн. Если смотреть глубже, пик современной эпохи пришелся на конец 1960-х (около 2,3 млн гражданских служащих в исполнительной власти).

Важно уточнить, что в эту статистику не входят активные военнослужащие (около 1,35 млн) и сотрудники разведывательных агентств (еще примерно 100 тысяч).

Администрация Трампа целенаправленно шла на сокращения: ввела заморозку найма, а также предлагала служащим добровольные увольнения с выплатами.

По данным министерства финансов США, в первый год второго президентства Трампа расходы на выплату зарплат госслужащим составили свыше 240 миллиардов долларов, что на 3% превысило аналогичные траты при администрации Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки американского лидера достиг самых низких показателей за всю его политическую карьеру.