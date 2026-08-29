Москва29 авг Вести.Проводимая президентом США Дональдом Трампом миграционная политики спровоцировала падение продаж фастфуда в сетевых ресторанах, пишет Financial Times, ссылаясь на экспертов.

Так, по данным Technomic, в 2024 и 2025 гг. рост продаж фастфуд-сетей резко замедлился. Wendys и Subway в течение последнего года закрыли сотни точек питания, а McDonalds в этом месяце заявил о замедлении темпов открытия новых ресторанов.

Как пишет FT, последние 50 лет рост населения в США из-за низкого уровня рождаемости происходил только за счет иммиграции. Решения администрации Трампа ограничить иммиграцию и активизировать депортацию из США привели к тому, что за последний год из страны уехали около 3 миллионов человек, и это больше, чем количество въехавших.

Большинство депортированных - это уроженцы латиноамериканских стран, которые, по данным Минздарава США, составляют 35% от числа всех потребителей фастфуда.