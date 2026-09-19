Трамп опубликовал список из 25 своих достижений за 2025-2026 годы

Трамп назвал 25 главных достижений своего президентства Трамп опубликовал список из 25 своих достижений за 2025-2026 годы

Москва19 сен Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social список из 25 личных достижений за 2025-2026 годы. В перечне он объединил внутреннюю политику, экономику, миграцию и внешнеполитические инициативы.

Достижения Дональда Трампа охватывают его многолетнюю бизнес-карьеру, медийную деятельность и политические реформы. Ниже представлены ключевые вехи и результаты его деятельности, разделенные по основным направлениям.

Экономика и налоги

Трамп включил в список принятый в 2025 году One Big Beautiful Bill, который, по его формулировке, стал крупнейшим снижением налогов в истории США. Среди его положений - отсутствие федерального налога на чаевые и сверхурочные, а также создание инвестиционных счетов Trump Accounts для новорождённых. Президент также заявил о привлечении $19,2 трлн новых инвестиций и рекордных показателях фондового рынка.

Миграция и безопасность

Отдельный блок посвящён границе: Трамп заявил о "самой безопасной границе в истории" и отсутствии допуска нелегальных мигрантов на протяжении последних 16 месяцев. В список также вошли подписание Laken Riley Act, приостановка приёма беженцев и использование Национальной гвардии в нескольких американских городах.

Торговля и энергетика

Среди ключевых пунктов - введение тарифов на иностранные металлы и автомобили, которые администрация связывает с возвращением производства в США. Трамп также записал себе в достижения расширение добычи нефти и газа и отмену ряда экологических ограничений.

Внешняя политика

Самые заметные пункты списка связаны с международными конфликтами. Трамп назвал достижением операции против ядерной инфраструктуры Ирана, захват Николаса Мадуро, возвращение заложников из Газы и урегулирование восьми вооружённых конфликтов, включая ближневосточный.

Особо стоит выделить его пункт №9 о рекордных в истории страны инвестициях в армию США: 1 трлн долларов в 2026 году и 1,5 трлн в следующем.

Кроме того, президент включил в список своих достижений запрет мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, отмену федеральных программ DEI, запрет "трансгендерной идеологии" и критической расовой теории в школах, а также введение английского языка в качестве официального языка США.

Таким образом, список Трампа охватывает практически все ключевые направления его политики - от налогов и миграции до тарифов, социальных вопросов и военных операций. При этом значительная часть формулировок представляет собой оценки самого президента своих результатов, а не независимую оценку эффективности этих мер.