Москва21 окт Вести.Соединенные Штаты высоко ценят освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда и благодарят всех, кто был к этому причастен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Мы благодарим всех, кто принимал в этом [освобождении] участие. Это было потрясающе… Действительно, все решилось во время телефонного разговора с президентом Путиным в конце прошлой недели. Мы высоко ценим это сказал Трамп

Американец Стивен Хаббард в октябре 2024 года был приговорен Мосгорсудом к шести годам десяти месяцам лишения свободы за наемничество. Дональд Трамп обращался к РФ с просьбой освободить соотечественника и вернуть его на родину.

21 октября 2026 года президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге сообщил об освобождении Хаббарда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин принял это решение по гуманитарным соображениям. Позднее в тот же день Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретились с Хаббардом в аэропорту Пулково.

Сын Хаббарда Иосиф поблагодарил Путина за освобождение отца. Трамп в свою очередь отметил бескорыстность России в этом вопросе.