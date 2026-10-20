Трамп обратился к Путину с просьбой Трамп попросил Путина освободить Стивена Хаббарда

Москва20 окт Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, находящегося под стражей в РФ. Об этом Трамп сообщил журналистам.

Президент США утверждает, что обговорил с Путиным данный вопрос.

Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет сказал Трамп

Пенсионер из Мичигана Стивен Хаббард переехал на Украину в 2014 году. В 2022-м он начал работать на ВСУ. 7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам 10 месяцам лишения свободы.