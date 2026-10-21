Трамп: Хаббард возвращается домой, РФ ничего не просила за его освобождение

Трамп отметил бескорыстность России в вопросе освобождения американца Хаббарда Трамп: Хаббард возвращается домой, РФ ничего не просила за его освобождение

Москва21 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что 73-летний американец Стивен Хаббард, задержанный в России, только что был освобожден из тюрьмы.

Он добавил, что Хаббард уже возвращается на родину.

Стивен возвращается домой и скоро будет со своей семьей написал Трамп в Truth Social

В своем посту он отметил, что Москва не потребовала ничего взамен.

73-летний Стивен Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента России освободить американца.