Москва21 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что 73-летний американец Стивен Хаббард, задержанный в России, только что был освобожден из тюрьмы.
Он добавил, что Хаббард уже возвращается на родину.
Стивен возвращается домой и скоро будет со своей семьейнаписал Трамп в Truth Social
В своем посту он отметил, что Москва не потребовала ничего взамен.
73-летний Стивен Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента России освободить американца.