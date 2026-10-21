Путин: Стивен Хаббард находится в аэропорту Пулково Путин заявил, что Хаббард находится в аэропорту Пулково

Москва21 окт Вести.Американец Стивен Хаббард, находившийся под стражей в РФ, освобожден и находится в аэропорту Пулково. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В среду, 21 октября, российский лидер в Санкт-Петербурге провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом​​​.

В ходе встречи Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение Хаббарда.

Господин президент, во-первых, я хотел бы вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить вас от лица нашего президента, я благодарю вас от лица Соединенных Штатов, и делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда сказал он

Путин заявил, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково.

Хаббарду 73 года, он родился в штате Мичиган. В 2014 году американец переехал на Украину, а в 2022-м заключил контракт с батальоном теробороны Изюма, за что ему причиталось денежное вознаграждение в размере не менее тысячи долларов в месяц. 7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам 10 месяцам лишения свободы по делу о наемничестве.

Президент США Дональд Трамп ранее попросил Путина освободить Хаббарда.