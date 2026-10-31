Освобожденный в РФ наемник Хаббард рассказал, как узнал о возвращении домой Наемник Хаббард об освобождении узнал от охранника, который принес новое пальто

Москва31 окт Вести.Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента РФ Владимира Путина, узнал о возвращении домой от охранника, которые принес ему новое пальто и сказал по-английски слово "домой". Об этом 74-летний мужчина рассказал в интервью The New York Times.

По его словам, ему много раз говорили, что его освободят, однако он привык не надеяться на обещания и принял решение дождаться конкретных действий.

В середине октября пришел его русский охранник и принес ему новое пальто. Охранник наклонился к мистеру Хаббарду и прошептал ему на ухо одно английское слово: "Домой" говорится в публикации

Хаббард также рассказал изданию, что в последние годы он почти ни с кем не общался, поскольку не знал русского языка. Связь с семьей также была ограничена: он мог обмениваться сообщениями с родственниками через посольство США примерно раз в полгода. За время заключения он лишь раз созвонился со своим сыном.

Все это время он в основном читал Библию его матери. Ему также удалось получить Новый Завет на английском языке, книгу по истории Англии и школьный учебник английского языка.

Стивен Хаббард был задержан в Харьковской области в апреле 2022 года. По версии следствия, незадолго до своего задержания Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюма и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.