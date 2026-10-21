Адвокат освобожденного Хаббарда рассказал о его разговоре с сыном Сын освобожденного Хаббарда: покаяние отца способствует его духовному освящению

Москва21 окт Вести.Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента РФ Владимира Путина, поговорил по телефону со своим сыном Джозефом Коулманом, который прилетел с Кипра в США и ожидает отца. О подробностях разговора сообщил РБК защитник Хаббарда, сооснователь адвокатского бюро ЕПАМ Дмитрий Афанасьев.

Сын Хаббарда принял православие 40 лет назад и стал отцом Иосифом. Он заявил, что, с православной точки зрения, страдания и покаяние его отца способствуют духовному освящению.

Таким образом, мой отец претерпел то, что уникально для него, но не уникально для человеческого состояния. И многие из наших святых также претерпевали подобное, в частности, святой Иоанн Русский, и многие другие приводит Афанасьев слова Коулмена

По словам Джозефа, случившееся может стать для его отца возможностью сосредоточиться на духовном, а не материальном.

В апреле 2022 года Стивена Хаббарда задержали в Харьковской области. По версии следствия, незадолго до своего задержания Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюма и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.