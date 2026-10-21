Москва21 окт Вести.Сын американца Стивена Хаббарда, православный священник отец Иосиф поблагодарил президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа за содействие освобождению его отца. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на письмо.

Обращение священнослужителя Кипрской православной церкви распространило адвокатское бюро "ЕПАМ".

Я благодарен президенту Трампу и его администрации за усилия, предпринятые ради моего отца, а также президенту Путину за проявленный акт гуманизма говорится в тексте

Сооснователь адвокатского бюро Дмитрий Афанасьев рассказал, что родственники Хаббарда несколько лет не имели сведений о его судьбе и не могли связаться с ним.

73-летний уроженец Мичигана проживал на Украине с 2014 года. По материалам уголовного дела, в феврале 2022 года он заключил контракт с ВСУ и участвовал в боевых действиях до задержания российскими военными в апреле того же года. В октябре 2024 года его приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в наемничестве. Хаббард признал вину.

Ранее Трамп отметил бескорыстность Москвы в вопросе освобождения американского гражданина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин решил освободить Хаббарда из гуманитарных соображений.