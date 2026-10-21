Дмитриев и Уиткофф встретились с Хаббардом Дмитриев и Уиткофф встретились с освобожденным американцем Хаббардом

Москва21 окт Вести.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретились с освобожденным американцем Стивеном Хаббардом, передает агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Встреча прошла в аэропорту Пулково.

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Гражданин США Хаббард в октябре 2024 года был приговорен Мосгорсудом к шести годам десяти месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался к РФ с просьбой освободить Хаббарда и вернуть его на родину.

21 октября 2026 года президент России Владимир Путин в ходе встречи со Уиткоффом в Санкт-Петербурге сообщил, что Хаббарда освободили. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин принял это решение по гуманитарным соображениям.

Сын Хаббарда Иосиф поблагодарил Путина за освобождение отца. Трамп, в свою очередь, отметил бескорыстность России в этом вопросе.