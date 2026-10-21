Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за освобождение осужденного в России 73-летнего гражданина Соединенных Штатов Стивена Хаббарда.

Господин президент, ... я хотел бы поблагодарить вас от лица нашего президента, я благодарю вас от лица Соединенных Штатов, и делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда. Несколько дней назад я встречался с его сыном, он является священником в греческой церкви, мы с ним переговорили, и я благодарю вас за освобождение его отца сказал Уиткофф в ходе встречи с Путиным в Санкт-Петербурге

Российский лидер подчеркнул, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково. Спецпосланник президента США в ответ заявил, что встретится с Хаббардом в аэропорту.

73-летний Стивен Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента России освободить американца.