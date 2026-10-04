Москва4 окт Вести.Преступные группировки в Китае начали использовать трепангов, также известных как морские огурцы, как средство оплаты в расчетах с участниками нелегального бизнеса в Мексике, пишет Foreign Policy.

По данным издания, такая схема помогает обходить международную банковскую систему и применяется, в частности, при контактах с наркокартелями.

В материале приводится дело бывшего сотрудника пограничной службы США Сезара Далео. Он, как утверждалось в материалах дела, выступал посредником между китайскими производителями химических веществ и мексиканскими наркокартелями. В Мексику поставлялись прекурсоры для производства наркотиков, а в обратном направлении перевозились морские огурцы, которые использовались в качестве оплаты.

С 2014 по 2016 год Далео не менее 80 раз оплачивал контрабанду в США сушеных морских огурцов охраняемого вида Isostichopus fuscus. Общая стоимость этих партий превышала 250 тыс. долларов, что составляет более 20,8 млн рублей. В 2019 году его приговорили к 30 месяцам тюрьмы.

Эксперт Брукингского института Ванда Фелбаб-Браун объяснила, что высокая стоимость морских огурцов сделала их удобным инструментом для расчетов в нелегальных схемах. По ее словам, китайские преступные группы все чаще принимают этот товар вместо наличных, чтобы не проводить операции через международную банковскую систему. В результате незаконный промысел у побережья Мексики оказался напрямую связан с азиатским рынком и превратился в многомиллионную теневую индустрию.

Особенно активно такая схема проявилась на полуострове Юкатан. Ранее там существовал один из самых прибыльных промыслов морских огурцов в мире, однако из-за чрезмерного вылова мексиканские власти к 2019 году закрыли легальную добычу. После этого промысел продолжился уже нелегально.

В этот бизнес проникли картель Синалоа и, в меньшей степени, картель "Новое поколение Халиско". Они привлекали рыбаков высокими выплатами, а конкурентов вытесняли с помощью угроз, похищений и принудительного выкупа бизнеса.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области пресекли контрабанду женьшеня и трепанга на 30 млн рублей. Стратегически важные ресурсы – больше 30 кг дальневосточного трепанга и 570 корней дикорастущего женьшеня – были обнаружены в багаже 42-летнего мужчины, который следовал на пароме в Китай.