Москва16 авг Вести.Мексика работает над созданием логистического сухопутного маршрута, который бы стал альтернативой для Панамского канала, заявило агентство Bloomberg.

Речь идет о Межокеанском коридоре Теуантепекского перешейка (CIIT), в который Мексика с 2019 года инвестировала около 4 млрд долларов на ремонт и ввод в эксплуатацию более 800 км железных дорог, модернизацию инфраструктуры и приобретение земли для промышленного развития.

Ставка Мексики заключается в том, что 308-километровая железнодорожная линия между двумя океанами может стать ключевым маршрутом для грузовых контейнеров и служить дополнением к расположенному неподалеку Панамскому каналу, где засухи увеличили время ожидания перехода с пары дней до трех недель говорится в публикации

Ранее средняя цена за прохождение судна через Панамский канал достигла рекордной отметки в 1,1 млн долларов, сообщила газета Financial Times.

Главными причинами роста стоимости транзита стали снижение уровня воды в канале из-за циклона Эль-Ниньо, а также резкое переключение перевозчиков на альтернативные маршруты после ограничений на судоходство в Ормузском проливе.