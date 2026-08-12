Средняя цена прохода судна через Панамский канал превысила рекордный $1 млн FT: стоимость прохода судов через Панамский канал взлетела до рекордных $1,1 млн

Москва12 авг Вести.Средний чек за получение права на транзит судов через Панамский канал на ежедневных торгах достиг исторического максимума в 1,1 миллиона долларов.

Ключевыми факторами стремительного взлета цен стали снижение уровня воды в канале из-за циклона Эль-Ниньо, а также резкий переток грузопотока на альтернативные логистические маршруты после ограничений на судоходство в Ормузском проливе на фоне военного конфликта США с Ираном, сообщает британская газета Financial Times.

По информации издания, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года усредненная стоимость слотов прохода в августе 2026 года подскочила в 16 раз.

На крупных шлюзах средний показатель в последние недели находился на отметке в 2,5 миллиона долларов, а стоимость отдельных броней на аукционах с конца июля достигала 2,63 миллиона и 3,78 миллиона долларов.

Как указывается в статье, сложившаяся ситуация привела к масштабному затору: если в начале января прохода ожидали порядка сорока коммерческих судов, то к августу их количество перед входом в канал увеличилось почти до 113 единиц.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года поставки нефти и нефтепродуктов по Панамскому каналу выросли на 74% по сравнению со средним уровнем 2025 года.