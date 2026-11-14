Москва14 ноя Вести.Голкипер "Андорры" Хесус Овоно пропустит 12 матчей: такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за эпизода с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем, закончившегося гибелью игрока. Об этом сообщила газета El Mundo.

В комитете сочли нарушение вратаря настолько тяжелым, что определили для него верхний предел санкции из числа допустимых. К дисквалификации добавлен денежный штраф. Согласно документу, у "Андорры" есть 10 рабочих дней, чтобы направить апелляцию в апелляционный комитет RFEF.

Инцидент произошел 2 ноября в Санта-Крус-де-Тенерифе в матче второго по уровню дивизиона Испании. На седьмой добавленной минуте второй половины встречи, когда на табло значилось 2:2, Овоно выбежал из ворот и столкнулся с соперником у центрального круга, стремясь не дать ему выйти один на один. Де Мигель упал и потерял сознание, после чего его вынесли на носилках и увезли в больницу на скорой. По сообщениям, у футболиста случилась остановка сердца. Он скончался в клинике во вторник в возрасте 30 лет.

Ранее сообщалось, что вратарю "Андорры" грозит до 4 лет тюрьмы за убийство по неосторожности.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", бывший форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду 4 ноября выразил поддержку семье погибшего. Случившееся он назвал трагедией и заявил, что у него "нет слов".