Москва15 нояВести.Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо вернулся в официальный футбол, сыграв за команду "Равенна" в поединке против "Форли" 14-го тура третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. В результате "Равенна" со счетом 2:0 победила "Форли" в домашнем матче.
46-летний бразильский ветеран появился на поле в стартовом составе и отыграл весь первый тайм, в перерыве его заменили.
Голы забили Джулио Донати (36-я минута) и Симоне Рабби (58-я минута).
Матч прошел 15 ноября в итальянском городе Равенна. Для легендарного Роналдиньо этот выход стал первой официальной игрой с 27 сентября 2015 года, когда он объявлял о завершении карьеры.
СМИ узнали о том, что Роналдиньо вернется в футбол, минувшим летом.