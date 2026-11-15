"Равенна" одержала победу в первом за 11 лет официальном матче Роналдиньо

"Равенна" победила в первом за 11 лет официальном матче Роналдиньо "Равенна" одержала победу в первом за 11 лет официальном матче Роналдиньо

Москва15 ноя Вести.Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо вернулся в официальный футбол, сыграв за команду "Равенна" в поединке против "Форли" 14-го тура третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. В результате "Равенна" со счетом 2:0 победила "Форли" в домашнем матче.

46-летний бразильский ветеран появился на поле в стартовом составе и отыграл весь первый тайм, в перерыве его заменили.

Голы забили Джулио Донати (36-я минута) и Симоне Рабби (58-я минута).

Матч прошел 15 ноября в итальянском городе Равенна. Для легендарного Роналдиньо этот выход стал первой официальной игрой с 27 сентября 2015 года, когда он объявлял о завершении карьеры.

СМИ узнали о том, что Роналдиньо вернется в футбол, минувшим летом.