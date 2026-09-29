Москва29 сенВести.Сборная Италии по футболу в матче второго тура Лиги наций одержала уверенную победу над командой Турции (4:1). Для итальянцев это стало первым успехом после возвращения на пост главного тренера сборной Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский "Зенит".
Авторами голов в составе команды победителей стали Алессандро Бастони (9-я минута), Давид Фраттези (22-я), Микаэль Кайоде (27-я) и Франческо Эспозито (50-я). У турок отличился Барыш Йылмаз (47-я минута).
В первом туре итальянцы Лиги наций проиграли Бельгии (0:2). Манчини снова принял команду летом; с 2018 по 2023 год он уже руководил ею и выиграл чемпионат Европы 2021 года.
В другом матче группы 1 Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0 и вышла на первое место с 6 очками.
В третьем туре сборная Италии встретится с французской командой, а турки сыграют с бельгийцами. Оба матча пройдут 2 октября.
По регламенту две сильнейшие сборные каждой группы элитного дивизиона выйдут в четвертьфинал Лиги наций. Сборные, которые займут последние места, отправятся во второй дивизион.
Обладатели третьих мест проведут переходные матчи с серебряными призерами второго дивизиона, победители получат право выступить в элитном дивизионе в рамках следующего розыгрыша.
Роберто Манчини, возглавлявший итальянскую команду с мая 2018-го по август 2023 года, вновь стал главным тренером сборной Италии в конце июля.
На этом посту он сменил Дженнаро Гаттузо, который подал в отставку после того, как сборная не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.