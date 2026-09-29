Сборная Италии по футболу одержала первую победу после возвращения Манчини Футболисты сборной Италии одержали первую победу после возвращения Манчини

Москва29 сен Вести.Сборная Италии по футболу в матче второго тура Лиги наций одержала уверенную победу над командой Турции (4:1). Для итальянцев это стало первым успехом после возвращения на пост главного тренера сборной Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский "Зенит".

Авторами голов в составе команды победителей стали Алессандро Бастони (9-я минута), Давид Фраттези (22-я), Микаэль Кайоде (27-я) и Франческо Эспозито (50-я). У турок отличился Барыш Йылмаз (47-я минута).

В первом туре итальянцы Лиги наций проиграли Бельгии (0:2). Манчини снова принял команду летом; с 2018 по 2023 год он уже руководил ею и выиграл чемпионат Европы 2021 года.

В другом матче группы 1 Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0 и вышла на первое место с 6 очками.

В третьем туре сборная Италии встретится с французской командой, а турки сыграют с бельгийцами. Оба матча пройдут 2 октября.

По регламенту две сильнейшие сборные каждой группы элитного дивизиона выйдут в четвертьфинал Лиги наций. Сборные, которые займут последние места, отправятся во второй дивизион.

Обладатели третьих мест проведут переходные матчи с серебряными призерами второго дивизиона, победители получат право выступить в элитном дивизионе в рамках следующего розыгрыша.

Роберто Манчини, возглавлявший итальянскую команду с мая 2018-го по август 2023 года, вновь стал главным тренером сборной Италии в конце июля.

На этом посту он сменил Дженнаро Гаттузо, который подал в отставку после того, как сборная не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.