Франция обыграла Турцию в первом матче под руководством Зидана

Сборная Франции обыграла Турцию благодаря голу Мбаппе Франция обыграла Турцию в первом матче под руководством Зидана

Москва26 сен Вести.Футболисты французской сборной победили Турцию в матче первого тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Французская национальная команда провела первый матч после назначения на пост ее главного тренера Зинедина Зидана.

Автором единственного гола стал французский форвард Килиан Мбаппе. На 54-й минуте нападающий мадридского "Реала" забил, а уже на 59-й был заменен из-за травмы.

Франция, Турция, Италия и Бельгия выступают в группе 1 лиги A. В следующем туре французы на выезде сыграют с бельгийцами, а турки примут итальянцев.