Москва3 окт Вести.Английские футболисты нанесли крупнейшее поражение сборной Хорватии: гостевой матч третьего тура группового этапа Лиги наций закончился со счетом 7:0.

В составе англичан отличились Харри Кейн (8-я и 53-я минуты) и Букайо Сака (45-я и 68-я). Также голы на счету Джуда Беллингема (21), Энтони Гордона (39) и Моргана Роджерса (87).

Сборная Англии стала первой командой, которой удалось пять раз огорчить хорватов на их поле. Прежде англичане побеждали Хорватию в гостях всего один раз - в сентябре 2008 года в отборочном турнире к чемпионату мира 2010. Тот матч также завершился крупной победой англичан (1:4).

Хорватия потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Прежде антирекордом были шесть пропущенных мячей в гостях от Испании в Лиге наций в сентябре 2018-го.

В турнирной таблице лиги A группы 3 сборная Англии с 6 очками идет второй, Хорватия с 3 очками - третья. Еще один матч квартета, Испания против Чехии, состоится позднее в субботу. В следующем туре, 6 октября, хорваты дома встретятся с испанцами, а англичане примут чехов.