Сборная Бельгии разгромно победила итальянцев и вышла в плей-офф Лиги наций

Бельгийцы разгромили Италию и обеспечили себе место в плей-офф Лиги наций Сборная Бельгии разгромно победила итальянцев и вышла в плей-офф Лиги наций

Москва16 ноя Вести.Сборная Бельгии по футболу уверенно переиграла команду Италии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций — 4:1.

В матче, который прошел в Брюсселе, в хозяев поля голы забили Максим Де Кёйпер (15-я минута), Натан Нгой (22-я), Жереми Доку (26-я) и Диегу Морейра (80-я).

В составе итальянцев единственный мяч провел Франческо Эспозито (11-я минута). На 90-й минуте он не смог реализовать пенальти.

Эта победа позволила Бельгии набрать 12 очков и обойти Италию (10) в таблице группы 1 элитного дивизиона. Первое место в квартете заняла Франция с 13 очков, а Турция финишировала последней, проиграв все встречи.

В другом матче шестого тура группового этапа дивизиона А Лиги наций сборная Англии обыграла испанцев со счетом 3:2.