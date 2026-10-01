Франция в меньшинстве сыграла вничью с Италией в Лиге наций

Сборные Франции и Италии сыграли вничью в матче Лиги наций Франция в меньшинстве сыграла вничью с Италией в Лиге наций

Москва3 окт Вести.Сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Италии в матче третьего тура Лиги наций. Встреча в Сен-Дени завершилась со счетом 1:1.

Французский вингер Майкл Олисе открыл счет в матче на 55-й минуте. На 68-й минуте защитник гостей Алессандро Бастони вернул равенство на табло.

Хозяева завершали игру в меньшинстве. На 85-й минуте с поля был удален защитник Дайо Упамекано.

Ранее, во втором туре Лиги наций, итальянцы одержали уверенную победу над турками со счетом 4:1, а Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0.

Франция, в активе которой 7 очков, возглавляет турнирную таблицу квартета, далее идут бельгийцы с 6 очками, итальянцы (4) и турки (0).